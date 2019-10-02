В Україні закрили масштабний сервіс для створення бот-ферм та розсилки спаму

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Закрили сервіс для створення бот-ферм
Закрили сервіс для створення бот-ферм / cyberpolice.gov.ua

Кіберполіція заблокувала великий сервіс, який використовували для створення бот-ферм, розсилки спамових повідомлень та реєстрації пошти, з яких відправляють анонімні повідомлення про замінування тощо.

В рамках справи кіберполіція провела обшуки у шести регіонах України: Києві, Одесі, Львові, Миколаєві, Рівному та Херсоні. Сервіс працював на замовлення зацікавлення клієнтів.

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Тут можна було купити активні облікові записи у великій кількості до різноманітних поштових ресурсів, соціальних мереж, платіжних систем тощо. Також продавали верифіковані облікові записи, вартість яких була значно більшою.

В Україні закрили масштабний сервіс для створення бот-ферм та розсилки спаму

Обладнання поліція вилучили

Для чого викоритсовували? Послуги сервісу використовували для здійснення анонімної масової розсилки повідомлень про нібито виграш автомобіля, сплати неіснуючого боргу тощо.

Окрім того, сервіс надавав змогу клієнтам здійснювати спам-розсилки та реєструвати акаунти на різноманітних ресурсах, що потребують для реєстрації номер телефону із подальшою верифікацією (соціальні мережі, електронна пошта тощо).

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Кібербезпека
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