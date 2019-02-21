В Україні запрацював безкоштовний додаток YouTube Kids

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YouTube Kids запрацював в Україні
YouTube Kids запрацював в Україні / mediasat.info

В Україні офіційно запустили сервіс YouTube Kids. Це безкоштовний додаток, який допомагає батькам знаходити відео, які подобаються дітям.

Як сказано у блозі Google, додаток, може не лише вибирати канали, а ще й обмежувати час перегляду роликів. Також сервіс пропонує відео для всієї родини.

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Чому сервіс безкоштовний. Усі рекламні оголошення в YouTube Kids мають позначення, що це реклама. Попередньо усі рекламні ролики перевіряють вручну експерти.

На YouTube Kids, наприклад, не дозволена реклама продуктів харчування або напоїв, відеоігор, а також рекламні ролики, призначені для дітей від 12 років, – запевнили у компанії.

Для чого потрібен YouTube Kids. У сервісі відео розподілені на такі категорії: Шоу, Музика, Навчання і Цікавинки. Отож, діти можуть дивитись пізнавальні ролики: від декоративно-ужиткового мистецтва до музики, спорту, навчання тощо.

При цьому батьки можуть обрати, до яких тем обмежити доступ своїм дітям. Також сервіс має режим "Схвалені відео", що дає змогу батькам вибирати окремі відео і канали. Що стосується таймера для регулювання часу перегляду, то батьки можуть обмежити сеанс перегляду роликів. Додаток повідомляє дитині, коли її сеанс закінчиться.

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Теги: Техно Новини Техно YouTube Інтернет
Джерело: 24 Канал
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