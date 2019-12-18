В українській IT-галузі стрімко зростає кількість жінок-спеціалістів

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В українській IT-галузі стрімко зростає кількість жінок-спеціалістів / unsplash

Компанія GlobalLogic провела аналіз гендерного балансу в IT-індустрії за перше півріччя 2019 року. Як зазначають фахівці, за останні 5 років в українському IT кількість жінок-спеціалістів зросла від 9 000 до 40 000.

За період, який обрали для аналізу, кількість жінок-спеціалістів в IT-галузі склала 26%. При цьому експерти відзначають збільшення цієї частки більш ніж на 16% в рік, передає AIN.UA.

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Більшість жінок в IT займаються тестуванням софту або менеджментом проєктів. Частка тестувальниць та менеджерок, порівняно із чоловіками на цих же посадах, складає по 38%. До слова, серед всіх розробників частка жінок складає 11%.

Однак тенденції змінюються і жінки дедалі частіше обіймають не лише адміністративні посади, а й технічні. Приміром, на початок 2019 року серед всіх жінок, які співпрацювали із компанією, технічних спеціалістів було 89,5%. Цікаво, що лише 5 років тому цей показник тримався на рівні 62,6%.

Більшість із жінок на технічних спеціальностях займаються тестуванням, а 40% безпосередньо розробкою софту.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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