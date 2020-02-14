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В Укрзалізниці показали прототип нового сайту: фото

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Сайт Укрзалізниці зміниться / 24 Канал

Укрзалізниця готує до запуску нову версію сайту. Як обіцяють у відомстві, новий сайт розробляють з урахуванням побажань та зворотного зв'язку від користувачів.

Наразі можна побачити прототип нового корпоративного сайту. Він доступній за посиланням: uz.com.ua.

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Що нового

Як бачимо, на головну сторінку винесли послугу щодо купівлі квитків. Погодьтесь, це буде зручно.

"Наша мета — створити єдиний інформаційний портал для користувачів послуг Укрзалізниці з простою, зрозумілою структурою та навігацією. Усі сервіси будуть згруповані за чітким та предметним позиціонуванням, а користувачам запропоновано зручний зворотний зв’язок", – розповів член правління Укрзалізниці Марчін Целеєвський.

Він також додав, що на новому сайті планують створити зручний модуль для купівлі квитків, адже це найпопулярніша опція, якою користуються українці.

Також мають запустити англомовну версію сайту.

В Укрзалізниці показали прототип нового сайту

Прототип нового сайту Укрзалізниці

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Ви можете протестувати новий функціонал, а зауваження щодо роботи сайту можна відправити на адресу: [email protected]

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Теги: Техно Інтернет
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