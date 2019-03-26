В Xiaomi розчарували: смартфон Redmi Note 7 Pro українці не побачать

25 березня у Києві компанія Xiaomi провела презентацію, в рамках якої представила бюджетний смартфон Redmi Note 7. Однак, більш просунутої версії новинки - Redmi Note 7 Pro — українці не побачать.

Redmi Note 7 Pro буде ексклюзивним смартфоном для китайського та індійського ринку.

У чому річ. Як пояснили у китайській компанії, рішення залишити модель Redmi Note 7 Pro ексклюзивом для ринків Китаю та Індії, пов'язана із стратегією бренду Redmi. Та у деталі "стратегії" в компанії вирішили не посвячувати сторонніх.

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Отож, в українців є два варіанти — або придбати Redmi Note 7, або ж замовити Redmi Note 7 Pro з Китаю. Та обравши другий варіант, потрібно бути готовим, що глобальної версії фірмової прошивки MIUI (Global ROM) для Redmi Note 7 Pro теж не буде.

У чому різниця між смартфонами. Найочевидніша — потужність. Redmi Note 7 Pro отримав продуктивніший процесор Snapdragon 675.

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