В Xiaomi розчарували: смартфон Redmi Note 7 Pro українці не побачать

362 Читать новость на русском
Смартфон Redmi Note 7 Pro
Смартфон Redmi Note 7 Pro / akket.com

25 березня у Києві компанія Xiaomi провела презентацію, в рамках якої представила бюджетний смартфон Redmi Note 7. Однак, більш просунутої версії новинки - Redmi Note 7 Pro — українці не побачать.

Redmi Note 7 Pro буде ексклюзивним смартфоном для китайського та індійського ринку.

У чому річ. Як пояснили у китайській компанії, рішення залишити модель Redmi Note 7 Pro ексклюзивом для ринків Китаю та Індії, пов'язана із стратегією бренду Redmi. Та у деталі "стратегії" в компанії вирішили не посвячувати сторонніх.

Читайте також:  Xiaomi випустила тизер смартфона Mi Mix 4: фото

Отож, в українців є два варіанти — або придбати Redmi Note 7, або ж замовити Redmi Note 7 Pro з Китаю. Та обравши другий варіант, потрібно бути готовим, що глобальної версії фірмової прошивки MIUI (Global ROM) для Redmi Note 7 Pro теж не буде.

У чому різниця між смартфонами. Найочевидніша — потужність. Redmi Note 7 Pro отримав продуктивніший процесор Snapdragon 675.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
6-річна дівчинка впала в кому після того, як випила шість літрів води
сьогодні
4422
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
25 березня 18:47 Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
578
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
24 березня 22:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
1559
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
24 березня 18:04 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 827
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
23 березня 22:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 1583
Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
21 березня 13:02 Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
1396
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук