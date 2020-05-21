Вакансія у Facebook: шукають Market Specialist для України

Корпорація Facebook запустила цікаву вакансію. У компанії шукають фахівця щодо українського ринку. Щоправда, офісу у Києві відкривати не планують, цей фахівець буде працювати із офісу у Дубліні в Ірландії.

Про нову вакансію розповіла менеджерка Facebook в Україні Катерина Крук. Вона додала, що українська команда у корпорації росте, що не може не тішити.

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Кого шукають

Серед вимог, які вказані в описі до вакансії, можна виокремити такі:

2 або більше років досвіду у цій сфері.

Вільне володіння українською мовою, а також знання нашої культури;

Англійська (письмова та усна) на високому рівні;

Володіння російською мовою є бажаною, але не обов'язковою вимогою;

Ступінь бакалавра або магістра.

Досвід комунікації з різними аудиторіями;

Бажано знати про роботу з даними в Excel і SQL;

Досвід роботи з інструментами візуалізації, такими як Tableau;

Вільне володіння російською мовою;

Досвід поліпшення процесів або управління проєктами.

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Чим буде займатись

Крук також навела кілька обов'язків та завдань, бо буде виконувати потенційний менеджер:

Вирішувати проблеми з обліковими записами користувачів;

Перевіряти контент щодо порушення правил спільноти.

Пропозиція і реалізація рішень, які допоможуть поліпшити підтримку українських користувачів.

Хто така Катерина Крук? Це керівниця з публічної політики щодо України у соцмережі Facebook. Цю вакансію компанія відкрила влітку 2019 року. Крук працює із варшавського офісу.



Катерина Крук також є відомою експерткою з питань інформаційного простору. Вона часто виступає спікеркою популярних конференцій щодо дезінформації.