Вакансія у Twitter: що треба вміти, щоб працювати у соцмережі

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Як потрапити на роботу у Twitter
Як потрапити на роботу у Twitter / hitech.vesti.ru

Соціальна мережа Twitter відкрила нову вакансію – шукають модератора для своєї офіційної сторінки. Їхній майбутній працівник повинен стати "майстром в мистецтві Twitter».

Вимоги. Одним із ключових вимог – досвід та вміння добре писати. Адже ця людина буде задавати тон сторінці, розповідати, чим є компанія і як працює, розмовляти з людьми в Twitter.

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Також він чи вона повинен добре розуміти культуру Twitter.

"Twitter не схожий на інші бренди. Ми там, де всі голоси об'єднуються, де унікальні розмови відбуваються кожен день. Twitter - це те, що відбувається в світі, і про що зараз говорять люди", – йдеться описі вакансії.

Місце роботи. Кандидат буде працювати у одному із офісів компанії в США – у Сан-Франциско, Нью-Йорку тощо.

Заявку можна залишити на сайті компанії. Про зарплату інформації немає.

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Теги: Новини Техно IT-бізнес Техно Twitter
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