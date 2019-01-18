Вас зламали: в мережу злили найбільшу базу електронних адрес та паролів

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В мережу злили найбільшу базу електронних адрес та паролів
В мережу злили найбільшу базу електронних адрес та паролів / VideoBlocks

Хакери опублікували близько 1 мільйона унікальних комбінацій поштових скриньок та паролів. Фахівець із веб-безпеки зауважив, що в цій базі ви цілком ймовірно можете знайти і свою поштову скриньку.

Про це повідомляє TJournal.

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Трой Хант – власник сайту, на якому можна дізнатися чи злили ваш email в загальний доступ, зазначив, що на хмарному сервісі MEGA та одному із хакерських форумів опублікували базу даних, в якій 772,9 мільйона email-адрес та 21,2 мільйона паролів.

Спочатку в базі даних було 2,6 мільярда рядків. Після чищення бази від повторів і зайвих записів, Хант порахував, що в ній міститься 1,1 мільярда унікальних комбінацій адрес електронної пошти і паролів. Ці дані можуть бути використані при авторизації користувача на сайтах.

Скріншот із бази даних
Скріншот із бази даних "Колекція № 1"

"Колекція № 1" – найбільша публікація цільної бази в одному місці. За словами Ханта, в ній міститься понад дві тисячі опублікованих раніше витоків. Ця база стала найбільшою з усіх, які перебувають у вільному доступі.

В історії інтернету існували й більші витоки. Наприклад, в грудні 2016 року Yahoo зізналася у витоку мільярда паролів і секретних питань трирічної давності. У 2013 році хакерська атака на Yahoo торкнулася 3 мільярди користувачів, але тоді дані не потрапили в мережу.

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Теги: Інтернет Техно Кібербезпека хакери Хакерська атака
Джерело: Техно
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