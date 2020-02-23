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Вчені вперше згенерували по-справжньому випадкові числа

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Кристальна система дозволяє генерувати справжню випадковість / ntvd.media

Комп'ютеру непросто згенерувати справжню випадковість, оскільки алгоритми використовують закономірності, які можна відстежити. Але якщо з'єднати машину з дійсно непередбачуваним хімічним процесом, як це зробили шотландські вчені, можна отримувати дійсно випадкові числа.

Як проходив експеримент

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На практиці це виглядало так: роботизована система запустила сотні хімічних реакцій, в результаті яких виникли кристалічні структури. Далі команда вчених спостерігає за їх ростом, записуючи величезну кількість змінних: форму, розмір, напрямок росту, колір і розташування кристалів. Знімки робляться кожні десять хвилин, зображення конвертуються в бінарний код.

У хімічній системі кожен раз, коли виконується реакція, є майже нескінченне число енергетично еквівалентних шляхів комбінації окремих реагентів, що призводить до високої невизначеності та ентропії. У точності той же пройдений шлях ніколи не буде повторений,
– пояснили вчені з Університету Глазго.

Звідси випливає, що така хімічна система може служити хорошим способом генерації випадкових чисел, пише Science Alert.

Тест на дешифрування, розроблений Національним інститутом стандартів і технологій США, показав, що така система перевершує результати комп'ютерних генераторів псевдовипадкових чисел.

Чому це важливо

Повідомлення, закодовані такими дійсно випадковими числами, виявилися стійкішими до злому, ніж кодування на основі алгоритмів випадковості.

Слід зазначити, що поки це всього лише доказ дієвості ідеї – практичної цінності в нинішньому вигляді вона не має. Мало хто може дозволити собі робота, який обслуговує сотні хімічних експериментів. У майбутньому вчені мають придумати, як спростити цю систему.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розробки
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