"Велика українська енциклопедія" стала доступною в електронному варіанті

765 Читать новость на русском
Велика українська енциклопедія
Велика українська енциклопедія / Library captures the Internet

В Україні розроблено портальну версію "Великої української енциклопедії".

У Всесвітню мережу виклали електронну версію "Великої української енциклопедії" (скорочено – ВУЕ). Розробила її державна установа "Енциклопедичне видавництво".

Читайте також: Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети

Портальна версія "Великої української енциклопедії" є універсальним науково-популярним довідником. Переглянути її можна тут.

Поки що онлайн-версія має всього чотири рубрики: персоналії, природа, цивілізація та галузі знань. Також є медіатека, яка містить аудіо- та відеоматеріали. Будь-хто може стати автором публікації "ВУЕ", щоправда для цього потрібно заповнити форму на сайті.

Від тепер "Енциклопедичне видавництво" зберігатиме і друковану, і портальну версію "Великої української енциклопедії".

Теги: Техно Інтернет Освіта
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
16 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
2390
Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
16 грудня 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
4406
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
15 грудня 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 5160
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
11 грудня 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
1187
OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики та ціна
11 грудня 17:02 OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики та ціна
1211
Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
10 грудня 17:07 Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
5721
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук