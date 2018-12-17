"Велика українська енциклопедія" стала доступною в електронному варіанті

В Україні розроблено портальну версію "Великої української енциклопедії".

У Всесвітню мережу виклали електронну версію "Великої української енциклопедії" (скорочено – ВУЕ). Розробила її державна установа "Енциклопедичне видавництво".

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Портальна версія "Великої української енциклопедії" є універсальним науково-популярним довідником. Переглянути її можна тут.

Поки що онлайн-версія має всього чотири рубрики: персоналії, природа, цивілізація та галузі знань. Також є медіатека, яка містить аудіо- та відеоматеріали. Будь-хто може стати автором публікації "ВУЕ", щоправда для цього потрібно заповнити форму на сайті.

Від тепер "Енциклопедичне видавництво" зберігатиме і друковану, і портальну версію "Великої української енциклопедії".