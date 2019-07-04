Відеокарти NVIDIA Titan RTX встановили кілька неймовірних рекордів
Відеокарта NVIDIA Titan RTX по-праву вважається однією з найпотужніших на ринку. Однак румунський оверклокер Bruno вирішив піти ще далі: він об'єднав дві потужні відеокарти та показав на що вони насправді здатні.
Зв'язка з двох відеокарт NVIDIA Titan RTX на штатному охолодженні і процесора i9-7980XE з піднятою до 4,8 ГГц частотою дала змогу встановити новий модельний рекорд в тестах продуктивності, повідомляє Overclockers.
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Результати тестів виявилися вражаючими:
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3DMark Sky Diver – 94 840 балів.
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3DMark11 Performance – 45 629 балів.
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3DMark Vantage Performance – 125 220 балів.
Відеокарти NVIDIA Titan RTX встановили рекорди продуктивності
Зауважимо, NVIDIA не відпускає в одні руки більше двох примірників відеокарт Titan RTX.
Нагадаємо, 2 липня компанія офіційно представила відеокарти оновленого модельного ряду GeForce RTX SUPER.
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