Відеокарти NVIDIA Titan RTX встановили кілька неймовірних рекордів

Відеокарта NVIDIA Titan RTX по-праву вважається однією з найпотужніших на ринку. Однак румунський оверклокер Bruno вирішив піти ще далі: він об'єднав дві потужні відеокарти та показав на що вони насправді здатні.

Зв'язка з двох відеокарт NVIDIA Titan RTX на штатному охолодженні і процесора i9-7980XE з піднятою до 4,8 ГГц частотою дала змогу встановити новий модельний рекорд в тестах продуктивності, повідомляє Overclockers. Читайте також: Ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX502 надійшов у продаж: характеристики та ціна в Україні Результати тестів виявилися вражаючими: 3DMark Sky Diver – 94 840 балів.

3DMark11 Performance – 45 629 балів.

3DMark Vantage Performance – 125 220 балів.

Відеокарти NVIDIA Titan RTX встановили рекорди продуктивності Зауважимо, NVIDIA не відпускає в одні руки більше двох примірників відеокарт Titan RTX. Нагадаємо, 2 липня компанія офіційно представила відеокарти оновленого модельного ряду GeForce RTX SUPER. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно