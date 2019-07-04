Відеокарти NVIDIA Titan RTX встановили кілька неймовірних рекордів

86 Читать новость на русском
NVIDIA Titan RTX
NVIDIA Titan RTX / Notebookcheck-ru.com

Відеокарта NVIDIA Titan RTX по-праву вважається однією з найпотужніших на ринку. Однак румунський оверклокер Bruno вирішив піти ще далі: він об'єднав дві потужні відеокарти та показав на що вони насправді здатні.

Зв'язка з двох відеокарт NVIDIA Titan RTX на штатному охолодженні і процесора i9-7980XE з піднятою до 4,8 ГГц частотою дала змогу встановити новий модельний рекорд в тестах продуктивності, повідомляє Overclockers.

Читайте також: Ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX502 надійшов у продаж: характеристики та ціна в Україні

Результати тестів виявилися вражаючими:

  • 3DMark Sky Diver – 94 840 балів.

  • 3DMark11 Performance – 45 629 балів.

  • 3DMark Vantage Performance – 125 220 балів.

NVIDIA Titan RTX
Відеокарти NVIDIA Titan RTX встановили рекорди продуктивності

Зауважимо, NVIDIA не відпускає в одні руки більше двох примірників відеокарт Titan RTX.

Нагадаємо, 2 липня компанія офіційно представила відеокарти оновленого модельного ряду GeForce RTX SUPER.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
35133
Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
608
Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2 липня 21:00 Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2663
Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна
2 липня 18:09 Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна
1386
Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
2 липня 11:00 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
12138
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1 липня 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1232
Новини
Більше новин
Залиште відгук