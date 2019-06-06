Відома дата анонсу першої смарт-колонки Samsung

Представники компанії Samsung Electronics оголосили приблизні терміни запуску продажів смарт-колонки Galaxy Home. Генеральний директор компанії з користувацької електроніки Кім Хьон Сук повідомив, що пристрій Galaxy Home, яке стане центром побутової техніки Samsung, з'явиться в продажу в "середині другої половини року".

Особливості. Динамік Galaxy Home побудований з використанням технологій штучного інтелекту та покликаний об'єднати в собі безліч "розумних" домашніх функцій, повідомляє KoreaHerald.

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Наявність інтегрованого голосового помічника дасть змогу пристрою конкурувати на ринку з такими продуктами, як Amazon Alexa, Google Home та іншими.

Перші чутки. Вперше про ґаджет заговорили влітку минулого року, але офіційна презентація все ще не була проведена. Ймовірно, розробники не поспішають з запуском пристрою, щоб представити якісний продукт, який зможе конкурувати з лідерами ринку.

Чи випустять Galaxy Home Mini? Варто зазначити, що представник Samsung відмовився коментувати чутки про те, що крім основного смарт-динаміка південнокорейська компанія готує портативну версію Galaxy Home Mini.

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