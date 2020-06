В кінці червня Microsoft випустила безкоштовний програмний інструмент для відновлення видалених файлів – Windows File Recovery (WINFR). Програма допоможе відновити випадково видалені важливі файли. Розровідаємо як це зробити.

Як зазначає 24 канал, утиліта працює лише з ОС Windows 10 версії 2004 року (build 19041 або старше), причому у неї немає графічного інтерфейсу, потрібно використовувати командний рядок. Для повноцінної роботи WINFR (winfr.exe) також краще запускати з правами адміністратора системи. WINFR не підтримує мережеві і хмарні сховища.

На що здатна Windows File Recovery

WINFR підтримує:

HDD, SSD (є обмеження через використання TRIM), зовнішні USB-диски і карти пам'яті;

файлові системи: NTFS, FAT, exFAT і ReFS;

різні типи файлів, в тому числі JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office (doc / xlsx), MP3, MP4, ZIP та інші.

Windows File Recovery може працювати в трьох режимах – Default (використовується Master File Table), Segment (лише для NTFS), і Signature (пошук за сигнатурами файлів, це рекомендований Microsoft режим при відновленні даних з зовнішнього пристрою зберігання).

Детальна інструкція по утиліті WINFR доступна на порталі Microsoft.

Приклади команд WINFR в режимі Default

Теки для відновлення даних потрібно створювати заздалегідь, WINFR їх не створює):

відновлення певного файлу з диска C: в окрему директорію на диску D:

winfr C: E: /n \Users\ \Documents\QuarterlyStatement.docx

відновлення файлів з розширенням jpeg і png з папки "Зображення" в окрему директорію на диску D:

winfr C: D: /n \Users\ \Pictures\*. JPEG / n \Users\ \Pictures\*. PNG

відновлення папки "Документи" в окрему директорію на диску D:

winfr C: D: /n \Users\ \Documents\

Приклади команд WINFR в ріжемо Segment (/r):

відновлення файлів з розширенням PDF і DOCX з диска С: в окрему директорію на диску D:

winfr C: E: /r /n * .pdf /n * .docx \Documents\

відновлення будь-якого файлу зі словом invoice в імені на диску С: в окрему директорію на диску D: (використовуються символи-шаблони):

winfr C: E: /r /n * invoice *

Приклади команд WINFR в ріжемо Signature (/x):

відновлення файлів з розширенням JPEG (jpg, jpeg, jpe, jif, jfif, jfi) з диска С: в окрему директорію на диску D:

winfr C: D: /x /y: JPEG, PNG

відновлення файлів з розширенням ZIP (zip, docx, xlsx, ptpx і інші) з диска С: в окрему директорію на диску D:

winfr C: D: \RecoveryTest /x /y: ZIP

До того ж ентузіасти на порталі ghacks.net також опублікували інструкцію з використання Windows File Recovery, де описали основні моменти роботи інструменту.

Виявляється, що, наприклад, в WINFR процес сканування досить повільний, хоча це залежить від обсягу і вмісту дискового накопичувача, а після завершення процесу відновлення можна відразу переглянути відновлені файли в Провіднику. В процесі своєї роботи WINFR створює log-файл з детальною інформацією про збережений файла.