Виробник аксесуарів розсекретив дизайн навушників AirPods Pro: фото

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Ймовірний дизайн AirPods Pro
Ймовірний дизайн AirPods Pro / Фото з вільних джерел

Найближчим часом компанія Apple може представити нові бездротові навушники AirPods Pro із повністю оновленим дизайном та розширеними можливостями. Хоча купертінівці поки офіційно не представили ґаджет, виробники аксесуарів вже випустили супутні товари для пристрою.

Що відомо про аксесуари до нових AirPods Pro? Компанія ESR випустила різні аксесуари для майбутніх AirPods Pro. В інтернет-магазині виробника вже можна замовити найрізноманітніші захисні чохли під футляр навушників, який слугує для їх зберігання і зарядки, повідомляє macRumors.

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В асортименті є варіанти, в тому числі з вбудованим карабіном для кріплення на сумку, рюкзак, в'язку ключів або одяг. В середньому аксесуари коштують по 9 доларів.

Не виключено, що ESR має своїх інформаторів в ланцюжку постачальників комплектуючих для Apple або скористалася іншими джерелами, щоб отримати дані про розмір кейса від нових навушників.


Чохол для AirPods Pro

Що нового в AirPods Pro? За наявною інформацією, AirPods Pro крім нового дизайну з поліпшеною ергономікою отримають функцію активного шумозаглушення і захист від води.

Ціна AirPods Pro. Передбачається, що навушники будуть коштувати близько 260 доларів (близько 6 500 гривень). До слова, це на 60 доларів дорожче AirPods другого покоління з бездротовим зарядним кейсом.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Ціни Apple
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