Виробники готові продавати відеокарти за собівартістю: причини

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Виробники готові продавати відеокарти за собівартістю
Виробники готові продавати відеокарти за собівартістю / unsplash

Після завершення "криптовалютної лихоманки" на складах AIB-партнерів компаній AMD та NVIDIA залишилось чимало графічних прискорювачів. З цього приводу багато із виробників вирішили влаштувати промо-акції та значно знизили ціни на відеокарти.

Як повідомляє Overclockers, згідно з повідомленнями галузевих джерел, деякі виробники незабаром почнуть продавати відеокарти собі в збиток. Проблема в тому, що чим більше часу піде на розпродаж, тим менше вдасться виручити за графічні адаптери минулого покоління.

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Наприклад, TUL Corporation, відома під брендом PowerColor, збільшила в січні свою виручку відразу на 115%, але незважаючи на це завершила перший місяць 2019 року з істотними втратами.

А графічні підрозділи провідних тайваньських вендорів протягом останніх двох місяців в основному приносять збитки.

nvidia gtx 1080 ti
Відеокарта NVIDIA GTX 1080 Ti

Результати такого рішення. Від залежалих відеокарт багатьом виробникам вдасться позбутися орієнтовно до третього кварталу. Дана ситуація найсильніше зашкодить фінансовому здоров'ю партнерів AMD.

Як демонструють останні звіти, NVIDIA ефективно наступає на позиції "червоних" і продовжує стрімко збільшувати свою ринкову частку. На організацію контрудару в формі відеокарт Navi у AMD, за наявними відомостями, піде ще близько півроку.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA AMD
Джерело: 24 Канал
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