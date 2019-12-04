Виробники розповіли про свої перші смартфони із новими процесорами Qualcomm

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Xiaomi, Nokia, OPPO та Lenovo розповіли про смартфони на базі нових процесорів Qualcomm / unsplash

Незабаром після анонсу нових процесорів Snapdragon 865 и Snapdragon 765 одразу кілька виробників оголосили про випуск смартфонів на базі SoC від Qualcomm. Xiaomi, Nokia, OPPO та Lenovo розповіли про свої нові смартфони та навіть назвали терміни їх виходу.

Смартфони Xiaomi

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Найбільш розгорнуту інформацію про майбутні новинки повідомила Xiaomi, передає 9to5google.

Один із засновників компанії Лін Бін анонсував новий смартфон Xiaomi Mi10 з дворежимним (SA/NSA) 5G-модемом. За його словами, ґаджет вже надійшов у виробництво і з'явиться у продажу на початку 2020 року.

Раніше глава компанії Лей Цзюнь заявив, що в наступному році Xiaomi має намір представити 10 смартфонів з підтримкою 5G в різних цінових сегментах.


Xiaomi Mi 10 одним із перших отримає процесор Quaicomm Snapdragon 865

Смартфони OPPO

Випустити смартфон на базі процесора Snapdragon 865 в першому кварталі наступного року має намір і OPPO, представники якої заявили про намір компанії продовжувати інвестиції в розвиток 5G-технологій.

Смартфони Lenovo та Nokia

Lenovo повідомила про плани з випуску декількох моделей на Snapdragon 865 і Snapdragon 765, але без вказівки термінів релізу.

Нарешті, Nokia готує випуск ґаджета на Snapdragon 765.

Наш найвищий пріоритет – зробити технологію 5G більш доступною,
– відзначили представники бренду.

Детальні характеристики і ціни майбутніх новинок представники компаній ще не оголосили.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi Oppo Lenovo Nokia Qualcomm
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