Висувна камера смартфона OnePlus 7 Pro може підняти важкий бетонний блок: відео

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OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro / Фото з вільних джерел

Презентація флагманського смартфона OnePlus 7 Pro відбулася лише 14 травня, однак за ці дні новинка встигла стати об'єктом низки випробувань. Розробники вирішили і собі продемонструвати вражаючі можливості OnePlus 7 Pro: вони опублікували відео, яке демонструє можливості висувної камери (і це не фотоможливості).

На відео можна побачити, як висувна фронтальна камера OnePlus 7 Pro підіймає блок вагою 49,2 фунта (близько 22,3 кілограма), який прикріплений до механізму тросом.

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Надійність висувного механізму. Як повідомляє Engadget, розробники відзначають, що висувна камера робить флагманський смартфон по-справжньому повноекранним. Також йдеться про те, що рухливий механізм фронтальної камери був серйозно протестований і здатний витримати понад 300 000 переміщень з одного положення в інше.

Висувна камера OnePlus 7 Pro піднімає блок вагою понад 20 кілограм – дивіться відео

Це свідчить про те, що навіть при інтенсивному використанні він може функціонувати більше п'яти років. Варто відзначити, що в разі падіння смартфона фронтальна камера може складатися автоматично.

Достовірність тестів. Випущене розробниками відео підтверджує міцність конструкції. Однак варто сказати про те, що подібні тести знаходяться під пильним контролем і проводяться з певною метою, тому їх не можна вважати найкращим доказом міцності висувного блоку фронтальної камери.

Ціна смартфона. Нагадаємо, OnePlus 7 Pro став найдорожчим смартфоном виробника, оскільки вартість базової моделі знаходиться на рівні 660 доларів.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони OnePlus
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