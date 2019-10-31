Вперше за два роки: продажі смартфонів почали зростати

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Продажі смартфонів почали зростати
Продажі смартфонів почали зростати

Компанія Canalys провела дослідження ринку смартфонів та з’ясувала, що вперше за два роки продажі смартфонів у світі почали зростати. Цікаво, що важливу роль в цьому зіграли рекордні продажі Huawei.

Як пише gsmarena.com, рекордні продажі Huawei показала на китайському ринку.

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Китайська компанія показала зростання на 29%. Щоправда, за межами Китаю виробник показав негативну тенденцію, порівняно із третім кварталом минулого року.

З липня по вересень 2019 року виробники смартфонів продали 352,4 мільйони пристроїв. Це на відсоток більше, ніж було у цьому проміжку у 2018 році. Як відомо, із осені 2017 року продажі смартфонів показують негативну тенденцію.

продажі смартфонів почали зростати

Тенденція на ринку смартфонів 

Хто продав найбільше? Huawei наздоганяє Samsung, однак поки не випередила цю компанію. Південнокорейський виробник продав за цей проміжок 66,8 мільйонів апаратів. Тож ця компанія залишається лідером на нирку смартфонів, збільшивши поставки смартфонів на 11%, в порівнянні з минулим роком.

Що стосується Apple, то продажі її апаратів навпаки знизились – на 7%. Компанія реалізувала 43,5 мільйонів апаратів.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Apple Huawei Samsung
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