Всього за 3 секунди користувачі купили Honor 20 Pro на 15 мільйонів доларів

У Китаї офіційно стартував продаж нових флагманських смартфонів від Huawei – Honor 20 та Honor 20 Pro. Новинки вже спричинили справжній фурор на ринку. Так, старшої моделі Honor 20 Pro було продано на 15 мільйонів доларів і трапилось це протягом 3 секунд.

Як пише місцеве видання ITHome, продажі новинки стартували одночасно на всіх великих онлайнових майданчиках Китаю. При цьому на сайтах VMall і JD.com Honor 20 Pro вже став найпопулярнішою моделлю в категорії від 3000 до 4000 юанів.

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Не менш популярною є й молодша версія Honor 20. За два тижні в Китаї було продано понад мільйон моделей.

Чим цікаві смартфони? Однозначно, камерами. Так, камеру Honor 20 Pro експерти назвали однією з найкращих на ринку.

Смартфон може похвалитись однією з найкращих камер на ринку

Обидві версії отримали 4 модулі основної камери: головний датчик Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп; суперширококутний модуль на 16 Мп, макрокамера 2 Мп. При цьому телефотомодуль у Pro-версії – 8 МП, а у звичайної – 2 Мп.

Роздільна здатність фронтальної камери у обох новинках – 32 Мп.

Ціна

Модифікація Honor 20 з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 499 євро (14 800 гривень). Вартість версії Honor 20 Pro із 8 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-пам’яті оцінили в 599 євро (17 400 гривень).

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