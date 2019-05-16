Work.ua запустив цікавий розділ, що допоможе визначитись із професією
Популярний сайт Work.ua тепер не лише пропонує цікаві вакансії чи кандидатури але й допомагає визначитись, яка саме професія підійде користувачеві.
Як повідомили у компанії, цей новий розділ отримав назву "Ким бути". Це такий собі довідник популярних професій.
Як він допомагає. Наразі у цьому розділі є близько 20 спеціальностей – від водія до проджект-менеджера. При цьому у компанії обіцяють, що будуть регулярно оновлювати перелік.
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У розділі користувач бачить кількість вакансій для професії, середню зарплату, а також рівень задоволеності (цей показник компанія визначає на основі опитувань).
Крім того, у розділі є детальний опис про роботу: зобов'язання, навички, плюси і мінуси, зарплата, попит і освіту.
Новий розділ допоможе визначитись із професією
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