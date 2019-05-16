Work.ua запустив цікавий розділ, що допоможе визначитись із професією

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Work.ua запустив цікавий розділ
Work.ua запустив цікавий розділ / adme.ua

Популярний сайт Work.ua тепер не лише пропонує цікаві вакансії чи кандидатури але й допомагає визначитись, яка саме професія підійде користувачеві.

Як повідомили у компанії, цей новий розділ отримав назву "Ким бути". Це такий собі довідник популярних професій.

Як він допомагає. Наразі у цьому розділі є близько 20 спеціальностей – від водія до проджект-менеджера. При цьому у компанії обіцяють, що будуть регулярно оновлювати перелік.

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У розділі користувач бачить кількість вакансій для професії, середню зарплату, а також рівень задоволеності (цей показник компанія визначає на основі опитувань).

Крім того, у розділі є детальний опис про роботу: зобов'язання, навички, плюси і мінуси, зарплата, попит і освіту.

Work.ua запустив цікавий розділ, що допоможе визначитись і професією

Новий розділ допоможе визначитись із професією

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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