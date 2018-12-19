Xiaomi готує до виходу новий модельний ряд смартфонів

24 грудня компанія Xiaomi представить свій новий модельний ряд смартфонів. Він отримає назву Play. Дані про новинку вже з'явилися на сайті китайського реєстратора TENAA.

Цю інформацію повідомляє GizmoChina.

Нові пристрої у реєстраторі розміщені під номерами M1901F9T і M1901F9E.

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За чутками, смартфон Xiaomi Play може стати удосконаленою версією моделі Pocophone F1. Пристрій отримає дисплей з діагоналлю 5,84 дюйма з роздільною здатністю 2280х1080 пікселів.

Пристрій має працювати на 8-ядерному процесорі з частотою 2,3 ГГц. Будуть доступні модифікації із 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті та 4 і 64 ГБ пам’яті. На задній панелі розміщена подвійна основна камера. Там таткож буде розміщений сканер відбитків пальців.

Апарат буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo.

Щодо цін, то тут поки інформації наразі немає.

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