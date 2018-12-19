Xiaomi готує до виходу новий модельний ряд смартфонів

732 Читать новость на русском
Так може виглядати Xiaomi Play
Так може виглядати Xiaomi Play / gizmochina.com

24 грудня компанія Xiaomi представить свій новий модельний ряд смартфонів. Він отримає назву Play. Дані про новинку вже з'явилися на сайті китайського реєстратора TENAA.

Цю інформацію повідомляє GizmoChina.

Нові пристрої у реєстраторі розміщені під номерами M1901F9T і M1901F9E.

Читайте також:  Характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 Pro з'явилися в мережі

За чутками, смартфон Xiaomi Play може стати удосконаленою версією моделі Pocophone F1. Пристрій отримає дисплей з діагоналлю 5,84 дюйма з роздільною здатністю 2280х1080 пікселів.

Пристрій має працювати на 8-ядерному процесорі з частотою 2,3 ГГц. Будуть доступні модифікації із 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті та 4 і 64 ГБ пам’яті. На задній панелі розміщена подвійна основна камера. Там таткож буде розміщений сканер відбитків пальців.

Апарат буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo.

Щодо цін, то тут поки інформації наразі немає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найзахопливіші ігри 2018 року
сьогодні 18:00 Найзахопливіші ігри 2018 року
Михайло Года 116
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
18 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
2931
Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
18 грудня 19:06 Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
1338
Huawei nova 4: компанія офіційно представила власний смартфон із "діркою" в екрані
17 грудня 13:09 Huawei nova 4: компанія офіційно представила власний смартфон із "діркою" в екрані
1226
Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
16 грудня 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
4848
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
15 грудня 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 5305
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук