Xiaomi може відмовитись від лінійки Pocophone

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Смартфтон Pocophone 1
Смартфтон Pocophone 1

Китайський виробник Xiaomi славиться своїми недорогими флагманськими смартфонами. Зокрема, він випускав своїх “убивць флагманів” під брендом Pocophone. Та зараз ЗМІ пишуть, що компанія вирішила відмовитись від цієї лінійки.

Як пише GizСhina, про це кажуть аналітики із компанії IDC India. Вони переконані, що Xiaomi відмовиться від смартфонів Pocophone, принаймні за межами Індії.

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Зрештою, початково цей бренд компанія планувала виводити лише на території Індії, там він має назву Poco.

Окрім того, нещодавно Xiaomi вирішила виділити в окремий бренд свою лінійку відносно дешевих смартфонів Redmi. Одразу ж було представлено бюджетний флагман K20 Pro. Тож у разі виходу нового покоління Pocophone, він стане конкурентом K20 Pro.

Тож таке ймовірне рішення компанії виглядає цілком логічно.

Що відомо про Pocophone? Цей бренд офіційно представили близько року тому на індійському ринку. Одразу ж випустили смартфон Pocophone F1 , який став найдешевшим смартфоном із топовим процесором Snapdragon 845.

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Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Смартфони Poco
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