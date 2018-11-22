Xiaomi може випустити незвичний для себе продукт

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Xiaomi може випустити електронну книгу
Xiaomi може випустити електронну книгу / gamelegends.it

Китайська корпорація Xiaomi готується представити не звичний для компанії продукт – власну електронну книгу. Принаймні про це натякнув глава відділу розробок нових продуктів Лі Чуанкі.

Про це повідомляє видання GizmoChina.

Так, Лі Чуанкі, під час спілкування з шанувальниками на форумі, натякнув, що Xiaomi має інтерес до сегменту електронних книг.

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Більше того, інженери компанії заявили, що розробляли прототип електронної книги ще в 2017 році. Однак, у той момент компанія більше уваги приділяла продуктам для розумного будинку.

Зараз, схоже, настав момент для продуктів, більш орієнтованих на бізнес. Тож є велика ймовірність, що незабаром Xiaomi займеться розробкою електронних книг.

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: Техно
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