Xiaomi надумала залишити стоматологів без заробітку

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Компанія представила іригатор Xiaomi Mijia / Xiaomi

На початку цього тижня був представлений портативний іригатор для ротової порожнини Xiaomi Mijia, який оснащений водяним баком. Кампанія зі збору коштів на випуск пристрою стартує у вівторок.

Для чого потрібен іригатор

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Іригатор для ротової порожнини слугує для видалення зубного нальоту, залишків їжі з міжзубних проміжків та масажу ясен шляхом пульсацій водяного струменя. Іригатор Xiaomi Mijia отримає новий інтелектуальний двигун з постійним магнітом. Він забезпечує тиск води 9,5 атмосфер.

Це дозволяє воді проникати в міжзубний простір і ефективно очищати зуби з усіх боків, змиваючи залишки їжі. Крім того, пристрій запобігає захворюванням порожнини рота і робить відмінний масаж ясен, щоб зменшити їх кровоточивість. Іригатор Xiaomi Mijia підтримує чотири професійні насадки. Виріб підтримує стандарти FDA (Food and Drug Administration) США.

Інші характеристики

Якщо говорити про час автономної роботи, то пристрій оснащений вбудованим акумулятором місткістю 2200 мАг. При регулярному використанні заряду вистачає приблизно на 45 днів. Для підзарядки використовується роз'єм USB-C.

Ціна

Усі, хто візьмуть участь у кампанії зі збору фінансування, зможуть купити іригатор за ціною 24 долари. Кінцева ціна пристрою наразі невідома.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Xiaomi Новини Техно Ґаджети
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