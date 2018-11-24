Xiaomi представила корисну річ для кавоманів

Китайська компанія Xiaomi часто дивує своїх фанатів цікавими новинками. Тепер вона презентувала спінювач для молока, що отримав назву Xiaomi Milk Steamer.

Про це пише Gizchina.

Основним завданням Xiaomi Milk Steamer, як можна здогадатись із назви, є створення пінки для кавових напоїв.

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Двигун пристрою обертається зі швидкістю 5500 обертів на хвилину. Пристрій може працювати у трьох режимах. Максимальний обсяг молока при створенні пінки становить 150 мл, при нагріванні молока – 250 мл.

Коштує Xiaomi Milk Steamer 43 долари або 1200 гривень.

Спінювач молока від Xiaomi

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