Xiaomi представила механічну клавіатура Yuemi: 87 клавіш та алюмінієвий корпус

Перше покоління механічної клавіатури Xiaomi Yuemi вийшло в 2016 році, і ось зараз прийшов час показати ґаджет наступного покоління. При цьому ні назва клавіатури, ні ціна не змінилися.

Особливості клавіатури

Не пропустіть: Найкращі смартфони Xiaomi 2019 року – підбірка Техно 24

Користувач отримує компактну клавіатуру в алюмінієвому корпусі з 87 клавішами. Вони виконані з пластику ABS. Крім цього клавіатура обладнана червоними перемикачами і кабелем USB-C, який можна від'єднувати.



Клавіатура отримала USB-C, який можна від'єднувати

У новинці реалізована система підсвічування з трьома режимами яскравості і управління за допомогою мікропроцесора на базі 32-розрядного CPU. Заявлена частота – 1000 Гц.



Ґаджет має підсвітку та мікропроцесорне керування

Клавіатура оснащена відкидними ніжками на тильній панелі. Габарити новинки – 358х128х31,6 мм, маса – 940 грамів.

Ціна

Вартість клавіатури залишилася незмінною у порівнянні з моделлю минулого покоління. Коштуватиме Xiaomi Yuemi 299 юанів, або ж 43 долари.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно