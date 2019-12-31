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Xiaomi представила механічну клавіатура Yuemi: 87 клавіш та алюмінієвий корпус

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Xiaomi Yuemi / Xiaomi

Перше покоління механічної клавіатури Xiaomi Yuemi вийшло в 2016 році, і ось зараз прийшов час показати ґаджет наступного покоління. При цьому ні назва клавіатури, ні ціна не змінилися.

Особливості клавіатури

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Користувач отримує компактну клавіатуру в алюмінієвому корпусі з 87 клавішами. Вони виконані з пластику ABS. Крім цього клавіатура обладнана червоними перемикачами і кабелем USB-C, який можна від'єднувати.


Клавіатура отримала USB-C, який можна від'єднувати

У новинці реалізована система підсвічування з трьома режимами яскравості і управління за допомогою мікропроцесора на базі 32-розрядного CPU. Заявлена частота – 1000 Гц.


Ґаджет має підсвітку та мікропроцесорне керування

Клавіатура оснащена відкидними ніжками на тильній панелі. Габарити новинки – 358х128х31,6 мм, маса – 940 грамів.

Ціна

Вартість клавіатури залишилася незмінною у порівнянні з моделлю минулого покоління. Коштуватиме Xiaomi Yuemi 299 юанів, або ж 43 долари.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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