Xiaomi представила недорогу індукційну плиту: ціна приємно вражає

Китайський електронний гігант Xiaomi випустив нову версію своєї індукційної варильної поверхні Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker. Новинка отримала приставку Youth Edition і коштуватиме на 14 менше, аніж попередниця, – лише 29 доларів (810 гривень).

Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker Youth Edition відрізнятиметься тим, що управління зі смартфона через спеціальний додаток тут буде неможливим. Контролювати ж ступінь нагріву можна буде лише безпосередньо на самій плиті, пише iXBT.com.

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Водночас пристрій буде оснащено регулятором, який можна встановити в одне з дев'яти положень, а також завжди включеними світлодіодами, що відображають обрану температуру нагрівання.

Діаметр варильної поверхні становить 156 міліметрів, а її потужність дорівнює 2,1 кВт.



Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker Youth Edition коштуватиме 29 доларів

Включення здійснюється шляхом натискання та утримання ручки регулятора потужності протягом 0,5 секунди. Щоб вимкнути поверхню, слід натиснути та утримати ручку.

Новинка надійде у продаж 11 листопада.

До слова, нещодавно компанія Xiaomi представила розумний електричний обігрівач Zhimi Electric Heater Smart Edition з сенсорним екраном. Завдяки "розумним" функціям ним можна керувати за допомогою смартфону або через через смарт-колонку Xiaomi.

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