Xiaomi представила незвичну зарядку: деталі

1277 Читать новость на русском
Xiaomi представила незвичну зарядку
Xiaomi представила незвичну зарядку / unsplash

Компанія Xiaomi анонсувала випуск універсального зарядного пристрою "3 в 1" для різних ґаджетів. Окрім функцій блока живлення потужністю 18 Вт пристрій отримав вбудований PowerBank та стандартний вивід розетки для підключення лептопа або іншої електроніки.

Особливості. Новинка предсталяє собою багатофункціональне джерело живлення для ґаджетів різного типу, повідомляє Gizmochina.

Читайте також: Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії

Пристрій підключається до побутової електромережі, а на його корпусі розміщені порт USB Type-C з вихідною потужністю 18 Вт, два гнізда USB-A і звичайна розетка для підключення різних електроприладів. Додатково в пристрій інтегрований акумулятор ємністю 5000 мАг – при відсутності розетки ґаджети можна зарядити в режимі PowerBank.


Новий зарядний пристрій Xiaomi

Дизайн. Зарядний пристрій виконаний в текстурованому металевому корпусі з LED-індикатором, який показує залишок ємності АКБ. Окрім того, виробник зазначає, що аксесуар захищений від перепадів напруги.

Ціна та дата виходу. У продаж новинка надійде за ціною 22 долари (близько 600 гривень), дата роздрібного дебюту універсальної зарядки буде оголошена пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
День захисника України-2019: привітання у віршах і прозі
сьогодні
9281
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Ціни Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
сьогодні 22:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 1979
Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
12 жовтня 22:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
Анастасія Можаровська 4131
Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
12 жовтня 18:05 Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
Анастасія Можаровська 2708
Словник стартапера: як порозумітися з інвестором
11 жовтня 21:04 Словник стартапера: як порозумітися з інвестором
Євгенія Мазур 1386
Grammarly: історія успіху українського стартапу у Кремнієвій долині
11 жовтня 14:07 Grammarly: історія успіху українського стартапу у Кремнієвій долині
Ірина Полицька 407
Новини
Більше новин
Залиште відгук