Xiaomi представила незвичну зарядку: деталі

Компанія Xiaomi анонсувала випуск універсального зарядного пристрою "3 в 1" для різних ґаджетів. Окрім функцій блока живлення потужністю 18 Вт пристрій отримав вбудований PowerBank та стандартний вивід розетки для підключення лептопа або іншої електроніки.

Особливості. Новинка предсталяє собою багатофункціональне джерело живлення для ґаджетів різного типу, повідомляє Gizmochina.

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Пристрій підключається до побутової електромережі, а на його корпусі розміщені порт USB Type-C з вихідною потужністю 18 Вт, два гнізда USB-A і звичайна розетка для підключення різних електроприладів. Додатково в пристрій інтегрований акумулятор ємністю 5000 мАг – при відсутності розетки ґаджети можна зарядити в режимі PowerBank.



Новий зарядний пристрій Xiaomi

Дизайн. Зарядний пристрій виконаний в текстурованому металевому корпусі з LED-індикатором, який показує залишок ємності АКБ. Окрім того, виробник зазначає, що аксесуар захищений від перепадів напруги.

Ціна та дата виходу. У продаж новинка надійде за ціною 22 долари (близько 600 гривень), дата роздрібного дебюту універсальної зарядки буде оголошена пізніше.

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