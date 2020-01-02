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Xiaomi представила новий логотип: компанія святкує важливу дату

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Логотип приурочили до десятиліття компанії / Xiaomi

Якщо ви шанувальник компанії Xiaomi, то напевно дуже добре знайомі з фірмовим логотипом, який стилізований під напис Mi. Компанія вирішила внести трохи змін в 2020 році та замінила старий логотип новим.

Як виглядає новий логотип Xiaomi

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На зображенні видно, що в центрі формується своєрідний хрест, а між перехрестями розташовані різнобарвні кулі. Зображення опублікував в китайській соцмережі Weibo глава компанії Лей Цзунь (Lei Jun), він назвав лого "квітчастим", повідомляє ITHome.


Новий логотип Xiaomi

Компанія вирішила презентувати нове лого не просто так. Річ у тім, що Xiaomi незабаром виповниться десять років (свято відзначатиметься 6 квітня). Щоправда, наразі незрозуміло, чи залишиться логотип і далі, чи його використовуватимуть лише рік, аби позначити важливий етап в історії компанії.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Xiaomi
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