Xiaomi представила розумний термометр Mijia Digital Thermometer

Компанія Xiaomi представила під брендом Mijia цифровий термометр Digital Thermometer. Модель оснащена дисплеєм з підсвічуванням й примітна високою швидкістю вимірювання температури. Крім цього ґаджет можле синхронізуватися зі смартфоном для моніторингу стану здоров'я всієї родини.

Як працює термометр

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Термометр підтримує два режими роботи – швидко виміряти температуру він здатний за 30 секунд, а для отримання більш детальних результатів пристрою буде потрібно до 5 хвилин: при фіксації точної температури прозвучить зумер.

Крім того, термометр можна синхронізувати з фірмовим мобільним додатком для запису анамнезу всієї родини (до 9 осіб). Інтерфейс програми автоматично змінює колір при оповіщенні про критичні зміни температури.



Термометр від Xiaomi дозволяє зручно відстежувати здоров'я усієї родини

Це не перший варіант, що випускається під брендом Mijia, але поки єдина модель компанії, яка дозволяє вимірювати температуру як в роті, так і під пахвами. Новинка отримала великий LCD-дисплей розміром з USB-флешку, оснащений підсвічуванням.

Ціна

Mijia Digital Thermometer вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 9,9 долара.

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