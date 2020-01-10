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Xiaomi представила "розумну" лампу: функції та ціна

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Xiaomi Mijia LED Bulb: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi на своєму краудфандинговому майданчику представила нову модель розумної лампи із Bluetooth-модулем, яка отримала назву Mijia LED Bulb. Окрім функцій управління голосом та налаштування температури світла, модель цікава низьким енергоспоживанням та доступним цінником.

Даталі про лампочку

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Новинкою можна управляти прямо зі смартфона, за допомогою розумного дисплея або колонки, а також за допомогою голосових команд віртуального асистента XiaoAI, повідомляє Gizmochina.

Підтримується дистанційне вмикання чи вимикання, а також налаштування яскравості (до 500 люмен) і зміна колірної температури в діапазоні 2700 – 6500К.

Через мобільний додаток можна встановлювати час роботи лампочок та інші налаштування, включаючи груповання ламп в різних приміщеннях для одночасного включення. Енергоспоживання моделі складає всього 5 Вт.

via GIPHY

Ціна та дата виходу

Новинка вже доступна для замовлення на краудфандинговому майданчику Xiaomi Mall за ціною 35 доларів (орієнтовно 840 гривень за курсом станом на 9 січня 2020 року) за комплект з 10 штук. Перші покупці також отримають в подарунок розумну колонку Redmi Small Love Speaker.

Старт продажів намічений на 19 лютого, після цієї дати вартість моделі складе 4 долари (близько 95 гривень) за штуку.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi Ціни Побутова техніка
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