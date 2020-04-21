Xiaomi представила свій новий робот-порохотяг два в одному: функції

Компанія Xiaomi не припиняє дивувати цікавими розробками. Зараз китайський виробник показав новий робот-порохотяг Mi Robot Vacuum-Mop P. Цікаво, що цей пристрій 2 в 1, адже поєднує функції прибирання пороху та миття підлоги.

Як передає fonearena.com, пристрій представили на фірмовій платформі для спільного фінансування.

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Чим цікавий продукт

Mi Robot Vacuum-Mop P отримав інтелектуальне картографування й планування маршруту. Також порохотяг оснастили функціями автоматичної підзарядки та інтелектуальне управління за допомогою застосунків для смартфона.

Інженери оснастили пристрій 12 спеціальними датчики: 10 з них забезпечують запобігання падіння пристрою зі сходів, зіткнення зі стінами, перешкодами (меблями) тощо.

Порохотяг виконує кілька функцій / fonearena.com

Також ці датчики потрібні для пошуку шляху до станції і припинення роботи, якщо робот заблокований або застряг. Mi Robot також може визначити і попередити чи встановлений сміттєвий ящик, ємність для води та інші компоненти.

Mi Robot Vacuum-Mop P може працювати на 3 режимах:

вакуумне очищення,

миття підлоги,

режим всмоктування й очищення.

Пристрій оснастили акумулятором ємністю 3200 мАг. Це забезпечує роботу до 130 хвилин безперервної роботи.

Порохотягом можна керувати віддалено – для цього потрібно встановити спеціальний додаток Mi Home на смартфоні. Також він підтримує управління голосом через асистентів Google Assistant і Amazon Alexa

Ціна

На спільнокошті пристрій коштує 17 990 індійських рупій (за нинішнім курсом це близько 6 300 гривень). На території Індії він надійде у продаж 15 вересня. Щодо міжнародного ринку інформації поки немає.

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