Xiaomi представить смартфон із камерою на 108 мегапікселів

Через кілька днів після анонсу смартфона Redmi Note 8 Pro із 64-мегапіксельною камерою в мережі почала з'являтися інформація щодо більш удосконаленого камерофона від компанії Xiaomi. Девайс, який китайці представлять вже у вересні, отримає сенсор Samsung із розідільною здатністю 108 мегапікселів.

Що відомо про новий смартфон Xiaomi? Як повідомляє відомий інсайдер Мукул Шарма, ще до кінця вересня компанія Xiaomi анонсує новий смартфон з 108-мегапіксельним сенсором основної камери Samsung ISOCELL.

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Новинка, згідно з витоком, буде підтримувати зйомку фотографій з роздільною здатністю 12 032 х 9024 пікселів.

Xiaomi is reportedly going to unveil its 108MP camera smartphone in September. Could very well be the Mi Mix 4.#xiaomi #redmi #mimix4 pic.twitter.com/UVeDqaniza — Mukul Sharma (@stufflistings) September 1, 2019

Інсайдер передбачає, що йдеться про Xiaomi Mi Mix 4, хоча назва пристрою може змінитися до моменту релізу. За даними джерел мережі, якась китайська компанія претендує на використання торгової марки Mix, яку оскаржує у Xiaomi в суді.

Думка експертів щодо високої роздільної здатності камер смартфонів. Раніше доцільність використання сенсорів мобільних камер з великою роздільною здатністю поставив під сумнів глава компанії Zeiss.

На його думку, "навіть 40 мегапікселів цілком достатньо", а програмне забезпечення сучасних смартфонів не здатне ефективно справлятися з обробкою фотографій такої роздільної здатності.

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