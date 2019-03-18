Xiaomi випустила бездротові навушники Redmi AirDots за 15 доларів

Під час презентації нового бюджетного смартфона Redmi 7, компанія Xiaomi представила також бездротові навушники Redmi AirDots.

Redmi AirDots отримали чіп Realtek 8763, який підтримує технологію Bluetooth 5.0. Виробник обіцяє, що автономності вистачить на 4 години навушників. Із зарядним футляром їхня витривалість зросте до 12 годин.

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Redmi AirDots коштують 15 доларів

Redmi AirDots оснащені фізичними кнопками управління. За одним натисканням можна перемкнути трек, а за подвійним – викликати голосового асистента.

Ціна. Найприємніше у цих навушниках ціна. Вони оцінені у 15 доларів (400 гривень). Новинка надійде у продаж в Китаї 9 квітня.

Redmi AirDots надійдуть у продаж 9 квітня

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