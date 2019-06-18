Xiaomi випустила девайс для вивчення англійської мови

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Xiaomi English Teaching Gadget: характеристики та ціна
Xiaomi English Teaching Gadget: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi представила English Teaching Gadget – пристрій для вивчення англійської мови. Новинка обладнана голосовим асистентом Xiao AI та має кілька завантажених словників.

Основні характеристики. Екран пристрою має розмір всього 4 дюйма, в наявності 3 ГБ оперативки і 64 ГБ флеш-пам'яті. На корпусі є кілька фізичних кнопок управління, а також підтримується Wi-Fi і 4G, повідомляє Gizmochina.

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Функції та особливості. Xiaomi English Teaching Gadget призначений для навчання англійської мови, і включає в себе різні методи вивчення, в тому числі швидку перевірку слів, резервне копіювання слів і поїздки за кордон.

Пристрій оснащений власним інтелектуальним голосовим асистентом Xiao AI. На нього завантажено п'ять авторитетних словників: Оксфордський словник, Collins COBUILD Advanced, Китайсько-англійський словник New Age, Сучасний китайський словник і Словник Сіньхуа.

Xiaomi English Teaching Gadget
Xiaomi English Teaching Gadget отримав 5 завантажених словників та підтримку голосового асистента

Компанія також включила підтримку наукової корекції вимови і демографічної демонстрації.

Які мови підтримує? Наразі девайс підтримує навчання китайській, англійській, японській і корейській мовам.

Дата старту продажів та ціна. Версія Xiaomi English Teaching Gadget без 4G оцінена в 499 юанів (близько 1 900 гривень), а з 4G – в 999 юанів (близько 3 800 гривень). Продажі новинки стартують 18 червня.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi Ціни
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