Xiaomi випустила дитячий розумний годинник з 4G

Китайська компанія Xiaomi випустила новий цікавий продукт – розумний годинник для дітей під назвою Mi Bunny Phone Watch 3C. Новинка отримала кілька цікавих функцій, при цьому ціна теж зросла вдвічі.

Як сказано на сайті miot.ua, новинка отримала 1,3-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 240×240 пікселів. Він отримав захисне покриття з 2,5D скла Gorilla Glass. Ремінець виготовлений з гіпоалергенного матеріалу.

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Крім того, Mi Bunny Phone Watch 3C отримав захист від води та пороху за стандартом IPx7, тож годинник витримує занурення у воду на глибину до метра.

Цікаві фішки. На відміну від попередника, нова модель отримала модуль 4G для швидкісного інтернету. Тож з таким девайсом дитина завжди буде на зв'язку з батьками навіть без підключення до смартфону.

Також годинник годиться для відеодзвінків – тут є 2-мегапіксельна камера з діафрагмою f/2,4 і ширококутним об'єктивом з кутом огляду 84,8 градуса.

Дитина завжди на зв'язку з батьками

Ємність акумулятора складає 780 мАг, чого має вистачити для 4 днів роботи.

Ціна. Mi Bunny Phone Watch 3C оцінений у 57 доларів (1400 гривень). На вибір є синій і рожевий ремінці.

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