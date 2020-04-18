Xiaomi випустила дві посудомийні машини зі смарт-функціями

Китайський виробник Xiaomi розширив свій каталог фірмової побутової техніки та випустив одразу дві нові посудомийні машини. Обидвома пристроями можна керувати віддалено за допомогою смартфона.

Як передає gizmochina.com, старша версія лінійки Mijia Internet Dishwasher має велику місткість, а також оснащена режимом сушіння.

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Друга модель більш доступна, вона отримала функцію стерилізації і може поміститися навіть в невеликій кухні.

Чим цікаві Mijia Internet Dishwashers

Старша конфігурація має велику внутрішню камеру розміром 500 х 450 х 450 мм, і може вмістити до 64 одиниць посуду. Функція попереднього ополіскування окремих комплектів, дає змогу відмити всі столові прилади за один раз.

Вона оснащена 8 верхніми розпилювачами і 28 випускними отворами, що утворюють переплетені між собою у всіх напрямках потоки води. Підтримуються 9 режимів мийки та функція сушки гарячим повітрям.

Так виглядає компактна версія Mijia Internet Dishwasher / gizmochina.com

Компактна версія Mijia Internet Dishwasher оснащена функцією стерилізації. В такому режимі роботи прилад вбиває до 99,99% бактерій. Вона може вмістити до 4 комплектів посуду.

Обидві моделі підтримують функцію віддаленого управління за допомогою спеціального додатка на смартфоні.

Ціна

Розумні посудомийні машини Xiaomi вже надійшли в продаж в Китаї.

Ціна більшої моделі – 324 долари (8 700 гривень).

За більш компактну версію просять 183 долари (4 900 гривень).

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