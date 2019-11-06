Xiaomi випустила компактний елекроскутер: фото

158 Читать новость на русском
Електроскутер Himo H1
Електроскутер Himo H1 / gizmochina.com

Підрозділ компанії Xiaomi – Himo випустив новий складаний електричний скутер Himo H1. Пристрій важить всього 13 кг і його модна скласти у дуже компактну конструкцію, розміром як аркуш формату A3.

Як пише gizmochina.com, електричний скутер можна придбати повністю зібраним. Тож користувачеві потрібно лише розкласти пристрій, зарядити і користуватись ним.

Кумедне: Американка переодягла близнят у костюм навушників AirPods Pro: зрадів навіть Тім Кук

Чим цікавий? Окрім незвичної компактності, він має ручку, висоту якої можна відрегулювати. На кермі розташований світлодіодний дисплей, який замінює приладову панель. Комбінація приладів містить перемикач фар, повідомлення про помилку, швидкість руху тощо.

Himo H1

Himo H1 – дуже компактний

Він оснащений тихохідним двигуном потужністю 180 Вт постійного струму. Максимальний розгін становить 18 км/год. Новинка оснащена літій-іонним акумулятором на 6000 мАг, який розрахований на 500 циклів зарядки. Повністю зарядитись пристрій може за 5 годин.

Ціна. Himo H1 вже доступний на фірмовому сайті Xiaomi Youpin. Там він оцінений у 2999 юанів (426 доларів або 10 600 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
В аеропорту Амстердама спробували захопити літак: тривога виявилась хибною
сьогодні
5695
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
сьогодні 09:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 13829
Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
5 листопада 21:04 Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
2107
Xiaomi Mi Watch представили офіційно: чим цікавий смарт-годинник та його ціна
5 листопада 14:09 Xiaomi Mi Watch представили офіційно: чим цікавий смарт-годинник та його ціна
Ірина Полицька 1359
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
4 листопада 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2757
Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
3 листопада 22:02 Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
Олена Кандяк 745
Новини
Більше новин
Залиште відгук