Xiaomi випустила компактний елекроскутер: фото

Підрозділ компанії Xiaomi – Himo випустив новий складаний електричний скутер Himo H1. Пристрій важить всього 13 кг і його модна скласти у дуже компактну конструкцію, розміром як аркуш формату A3.

Як пише gizmochina.com, електричний скутер можна придбати повністю зібраним. Тож користувачеві потрібно лише розкласти пристрій, зарядити і користуватись ним.

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Чим цікавий? Окрім незвичної компактності, він має ручку, висоту якої можна відрегулювати. На кермі розташований світлодіодний дисплей, який замінює приладову панель. Комбінація приладів містить перемикач фар, повідомлення про помилку, швидкість руху тощо.

Himo H1 – дуже компактний

Він оснащений тихохідним двигуном потужністю 180 Вт постійного струму. Максимальний розгін становить 18 км/год. Новинка оснащена літій-іонним акумулятором на 6000 мАг, який розрахований на 500 циклів зарядки. Повністю зарядитись пристрій може за 5 годин.

Ціна. Himo H1 вже доступний на фірмовому сайті Xiaomi Youpin. Там він оцінений у 2999 юанів (426 доларів або 10 600 гривень).

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