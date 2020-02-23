Xiaomi випустила масажне крісло за ціною смартфона

Компанія Xiaomi виробляє не лише смартфони, але й низку інших товарів: павербанки, фітнес-браслети, ноутбуки, квадрокоптери, екшн-камери, світильники і навіть велосипеди. Незодавно компанія розширила свій асортимент, випустивши ще більш оригінальний продукт – масажне крісло, яке обійдеться не дорожче ніж флагманський смартфон Mi10.

Особливості масажного крісла Xiaomi

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Новинка має компактні розміри і обтічний дизайн з вигнутими підлокітниками. Крісло складається з трьох незалежних і синхронно рухомих частин. Масаж плечей, шиї, спини і поперекового відділу хребта здійснюється в різних напрямках: вправо, вліво і по діагоналі. На додаток в масажних валиків м'яка поверхня нижньої частини пристрою ритмічно надувається, створюючи тиск на ноги.

Тизер масажного крісла від Xiaomi:

За заявою виробника, розумне крісло легко адаптується для різних вікових груп, тому підійде для всіх членів сім'ї. Одна з особливостей крісла – створення "ефекту невагомості", який досягається за допомогою регулювання кута нахилу спинки, що дозволяє рівномірно розподіляти вагу користувача по всій "робочої поверхні".

Ціна

Новинка вже доступна для замовлення на краудфандинговій платформі Youpin за ціною 572 доларів (приблизно 14 тисяч гривень).

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