Xiaomi випустила нові бездротові навушники для бігу

Компанія Xiaomi випустила в Індії новий ґаджет – бездротові навушники Mi Neckband Bluetooth Earphones. Новинка орієнтована на фанатів бігу і піших прогулянок. При цьому ціна доволі кусюча.

Як пише GizmoChina, отримали дизайн з нашийним обручем. Навушники отримали трьохсмугові еквалайзери, що забезпечують динамічні баси.

Читайте також: Xiaomi Mi A3 представили офіційно: характеристики і ціна смартфона

Також виробник обіцяє до 8 годин роботи на одному заряді в режимі безперервного відтворення музики.

Mi Neckband Bluetooth Earphones оснащені інтерфейсом Bluetooth версії 5.0.

Ціна. Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones надійдуть у продаж на ринку Індії 23 липня. Ціна становить 1600 юанів ( це 232 долари або понад 6 тисяч гривень).

Mi Neckband Bluetooth Earphones надійдуть у продаж в Індії

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно