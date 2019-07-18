Xiaomi випустила нові бездротові навушники для бігу

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Mi Neckband Bluetooth Earphones – навушники для бігу
Mi Neckband Bluetooth Earphones – навушники для бігу / gizmochina.com

Компанія Xiaomi випустила в Індії новий ґаджет – бездротові навушники Mi Neckband Bluetooth Earphones. Новинка орієнтована на фанатів бігу і піших прогулянок. При цьому ціна доволі кусюча.

Як пише GizmoChina, отримали дизайн з нашийним обручем. Навушники отримали трьохсмугові еквалайзери, що забезпечують динамічні баси.

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Також виробник обіцяє до 8 годин роботи на одному заряді в режимі безперервного відтворення музики.

Mi Neckband Bluetooth Earphones оснащені інтерфейсом Bluetooth версії 5.0.

Ціна. Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones надійдуть у продаж на ринку Індії 23 липня. Ціна становить 1600 юанів ( це 232 долари або понад 6 тисяч гривень).

Mi Neckband Bluetooth Earphones

Mi Neckband Bluetooth Earphones надійдуть у продаж в Індії

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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