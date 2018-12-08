Xiaomi випустила павербанк у стильному дизайні

Компанія Xiaomi випустила черговий цікавий продукт – недорогий і стильний зовнішній акумулятор. Пристрій отримав назву ZMI Aura на 20 тисяч мАг.

Про це пише prostotech.com.

Xiaomi ZMI Aura забезпечує швидку зарядку і сам швидко заряджається.

Читайте також: Xiaomi обігнала Apple на ринку наручних ґаджетів

Також пристрій отримав стильний дизайн – на корпусі відображаються відсотки зарядки. Він має 4 роз’єми: microUSB, Type-C і 2 класичні USB.

На китайському ринку його рекомендована ціна становить 29 доларів (800 гривень). Також пристрій вже з’явився на майданчику AliExpress. Тут він коштує трохи більше – до 35 доларів (майже тисяча гривень).

Пристрій отримав 4 роз'єми

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно