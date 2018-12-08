Xiaomi випустила павербанк у стильному дизайні

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Павербанк від Xiaomi
Павербанк від Xiaomi / prostotech.com

Компанія Xiaomi випустила черговий цікавий продукт – недорогий і стильний зовнішній акумулятор. Пристрій отримав назву ZMI Aura на 20 тисяч мАг.

Про це пише prostotech.com.

Xiaomi ZMI Aura забезпечує швидку зарядку і сам швидко заряджається.

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Також пристрій отримав стильний дизайн – на корпусі відображаються відсотки зарядки. Він має 4 роз’єми: microUSB, Type-C і 2 класичні USB.

На китайському ринку його рекомендована ціна становить 29 доларів (800 гривень). Також пристрій вже з’явився на майданчику AliExpress. Тут він коштує трохи більше – до 35 доларів (майже тисяча гривень).

ZMI Aura

Пристрій отримав 4 роз'єми

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: Техно
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