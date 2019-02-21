Xiaomi випустила смарт-годинник за 100 доларів
Китайський виробник Xiaomi випустив новий розумний годинник під назвою Yunmai Smart Training Watch. Новинка надійде у продаж 26 березня.
Як пише gizmochina, Yunmai Smart Training Watch розрахований на аудиторію, яка активно займається спортом. Так, годинник буде відстежувати активність під час певного виду фізичних вправ і можуть давати підказки щодо підвищення ефективності тренувань.
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Новинка отримала 1,3-дюймовий AMOLED-дисплей. Ємність акумулятора становить 420 мАг. Як стверджують розробники, цього вистачить до 4 днів автономної роботи.
Yunmai Smart Training Watch оцінений у 100 доларів
Що ще вміє смарт-годинник. Ґаджет буде вести підрахунок кроків, калорій, стежити за якістю і тривалістю сну та інші функції.
Ціна. Вартість годинника Yunmai Smart Training Watch становить 699 юанів (103 доларів або трохи більше 2,8 тисячі гривень).
Годинник розрахований на людей, що займаються спортом
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