Xiaomi випустила смарт-годинник за 100 доларів

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Yunmai Smart Training Watch
Yunmai Smart Training Watch / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi випустив новий розумний годинник під назвою Yunmai Smart Training Watch. Новинка надійде у продаж 26 березня.

Як пише gizmochina, Yunmai Smart Training Watch розрахований на аудиторію, яка активно займається спортом. Так, годинник буде відстежувати активність під час певного виду фізичних вправ і можуть давати підказки щодо підвищення ефективності тренувань.

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Новинка отримала 1,3-дюймовий AMOLED-дисплей. Ємність акумулятора становить 420 мАг. Як стверджують розробники, цього вистачить до 4 днів автономної роботи.

Yunmai Smart Training Watch

Yunmai Smart Training Watch оцінений у 100 доларів

Що ще вміє смарт-годинник. Ґаджет буде вести підрахунок кроків, калорій, стежити за якістю і тривалістю сну та інші функції.

Ціна. Вартість годинника Yunmai Smart Training Watch становить 699 юанів (​103 доларів або трохи більше 2,8 тисячі гривень).

Yunmai Smart Training Watch

Годинник розрахований на людей, що займаються спортом 

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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