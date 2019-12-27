Xiaomi заінтригувала новим розумним годинником для жінок

Компанія Xiaomi тільки недавно представила розумний годинник Mi Watch, – і ось на горизонті вже маячить нова модель. Вона, щоправда, має свою специфіку – орієнтована на жінок.

Особливості нового смарт-годинника

До теми: Xiaomi представила смарт-годинник Haylou LS01 за 14 доларів

На суть пристрою натякає тизерна картинка, опублікована на сторінці Xiaomi Mijia. На столі акуратно розкладені жіночі аксесуари, а в центрі місце якраз для розумних годин. Він навіть позначений пунктиром.



Xiaomi готує новий смарт-годинник орієнтований на жіночу аудиторію

Видно, що пристрій отримає круглий дисплей, але крім цього, а також орієнтації на жіночу аудиторію, більше сказати нічого.

Дата анонсу

Xiaomi офіційно представить новинку вранці 30 грудня.

Нагадаємо, що напередодні смарт-годинник від Xiaomi з’явився на краудфандинговій платформі. Розумний годинник отримав назву Xiaomi Youpin Forbidden City і може похвалитись лаконічним зовнішнім виглядом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно