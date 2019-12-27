24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Xiaomi заінтригувала новим розумним годинником для жінок

22 Читать новость на русском
Xiaomi готує новий годинник для жінок / Ілюстративне фото

Компанія Xiaomi тільки недавно представила розумний годинник Mi Watch, – і ось на горизонті вже маячить нова модель. Вона, щоправда, має свою специфіку – орієнтована на жінок.

Особливості нового смарт-годинника

До теми: Xiaomi представила смарт-годинник Haylou LS01 за 14 доларів

На суть пристрою натякає тизерна картинка, опублікована на сторінці Xiaomi Mijia. На столі акуратно розкладені жіночі аксесуари, а в центрі місце якраз для розумних годин. Він навіть позначений пунктиром.


Xiaomi готує новий смарт-годинник орієнтований на жіночу аудиторію

Видно, що пристрій отримає круглий дисплей, але крім цього, а також орієнтації на жіночу аудиторію, більше сказати нічого.

Дата анонсу

Xiaomi офіційно представить новинку вранці 30 грудня.

Нагадаємо, що напередодні смарт-годинник від Xiaomi з’явився на краудфандинговій платформі. Розумний годинник отримав назву Xiaomi Youpin Forbidden City і може похвалитись лаконічним зовнішнім виглядом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Уряд скасував "зарплатне рабство": що зміниться
сьогодні
7053
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 грудня 20:11 Вкрали смартфон: що робити та як його відстежити
Назар Токар 1705
26 грудня 08:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
Ірина Полицька 4903
25 грудня 21:02 Огляд смартфона Xiaomi Redmi 8A — потужна батарея і низька ціна
Назар Токар 6273
24 грудня 21:12 Прориви року: найбільші успіхи українських стартапів у 2019
Юлія Бабич 709
24 грудня 18:08 Огляд Xiaomi Mi Band 4: недорогий фітнес-трекер з якісним акумулятором
Назар Токар 2170
Новини
Більше новин
Залиште відгук