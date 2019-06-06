Xiaomi запропонувала користувачам обрати функції для нової MIUI

Компанія Xiaomi запропонувала фанатам взяти участь в спільному розвитку фірмової прошивки MIUI. Розробники представили користувачам на вибір чотири функції та запропонували користувачам шляхом голосування обрати найважливішу.

Як повідомляє 4PDA, на вибір спільноті представили такі функції:

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Покращений буфер обміну, що дає змогу відправити скопійований текст в будь-який додаток або синхронізувати з ПК.

Перетворення смартфона в цифрову рамку для відображення фотографій в режимі зацикленого слайд-шоу.

Спрощений обмін файлами і додатками між смартфонами.

Необхідність введення пароля при виключенні або перезавантаження пристрою для захисту від примусового відключення в разі крадіжки або втрати.

Які функції додадуть? З майже 70 000 користувачів близько 55% проголосували за введення пароля при виключенні або перезавантаженні смартфона.

Решта функцій отримали приблизно по 15% голосів. Таким чином, фанати самі вибрали, яке нововведення вони отримають в майбутніх оновленнях.

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