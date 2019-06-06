Xiaomi запропонувала користувачам обрати функції для нової MIUI
Компанія Xiaomi запропонувала фанатам взяти участь в спільному розвитку фірмової прошивки MIUI. Розробники представили користувачам на вибір чотири функції та запропонували користувачам шляхом голосування обрати найважливішу.
Як повідомляє 4PDA, на вибір спільноті представили такі функції:
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Покращений буфер обміну, що дає змогу відправити скопійований текст в будь-який додаток або синхронізувати з ПК.
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Перетворення смартфона в цифрову рамку для відображення фотографій в режимі зацикленого слайд-шоу.
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Спрощений обмін файлами і додатками між смартфонами.
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Необхідність введення пароля при виключенні або перезавантаження пристрою для захисту від примусового відключення в разі крадіжки або втрати.
Які функції додадуть? З майже 70 000 користувачів близько 55% проголосували за введення пароля при виключенні або перезавантаженні смартфона.
Решта функцій отримали приблизно по 15% голосів. Таким чином, фанати самі вибрали, яке нововведення вони отримають в майбутніх оновленнях.
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