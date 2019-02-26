Xiaomi заявила про партнерство з Light: камер у смартфонах стане ще більше

Китайська компанія Xiaomi заявила про партнерство з компанією Light, яка працює над технологію для якісної роботи великої кількості камер. Саме ця компанія розробили технологію з 5 камер для смартфона Nokia 9 PureView.

Як інформує XDA Developers, у Xiaomi поки не уточнили, як компанія застосовуватиме цю технологію. Єдине, що додали - розробка Light буде втілюватись у смартфонах.

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В чому полягає розробка. Технологія Light синхронізує інформацію з багатьох камер для створення більш якісних фото. Така технологія втілена у смарфтоні Nokia 9 PureView, який представили нещодавно.

У компанії HMD Global обіцяють, що знімки з Nokia 9 PureView будуть мати відмінну деталізацію.

Раніше компанія Light показувала розробку смартфона, що отримав одразу 16 камер.

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