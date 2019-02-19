Xiaomi зізналася у своїй брехні

Компанія Xiaomi вирішила бути більш відвертою із своїми клієнтами та зізналася, що смартфон Xiaomi Mi 8 Transparent Explorer Edition зовсім не прозорий. Відзначимо, ще минулого року цю брехню розкрив один із блогерів.

Версія флагманського смартфона Xiaomi Mi 8 з нібито прозорою задньою панеллю, крізь яку можна побачити внутрішні компоненти, виглядала дійсно стильно, але існувала одна проблема – це було фейком.

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"Деталі" були фальшивими, вони представляли собою просто пластину, яка покриває справжні (і набагато менш фотогенічні) компоненти. Xiaomi оголосила про намір випустити аналогічну прозору версію Mi 9 Explorer Edition флагманського смартфона Mi 9, але є одна принципова відмінність.



Xiaomi Mi 9 Explorer Edition також отримає "прозору" кришку



Xiaomi Mi 9 Explorer Edition представлять 20 лютого

Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розмістив фотографії неанонсованого смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition в своєму акаунті в Weibo. Він визнав, що внутрішні "компоненти" – це просто тонкий, вирізаний з використанням ЧПУ алюмінієвий лист товщиною 0,3 міліметра, який виглядає як стилізована версія деталей.



Під кришкою Xiaomi Mi 9 Explorer Edition буде тонкий алюмінієвий лист

Нагадаємо, що в минулому році Xiaomi неодноразово заявляла, що базова плата "прозорого" Xiaomi Mi 8 – реальна.

Дата анонсу. Флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 представлять вже 20 лютого. Разом із базовою версією компанія анонсує також Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, який отримає 4 модулі основної камери та стане одним з найпотужніших смартфонів у світі.

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