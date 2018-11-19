Як безпілотні авто можуть покращити сексуальне життя

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Секс в машині стане звичною справою у 2040 році
Секс в машині стане звичною справою у 2040 році / Фото з відкритих джерел

Цікаве дослідження оприлюднили британські вчені. Вони вважають, що автопілотні автомобілі можуть позитивно вплинути на сексуальне життя їхніх користувачів.

Про це пише The Nextweb.

Результати дослідження були опубліковані у виданні Annals of Tourism Research. Згідно із роботою, якщо авто не матиме водія, то пасажири зможуть використовувати час під час поїздки, щоб урізноманітнити своє сексуальне життя.

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Так, один із авторів дослідження, Скотт Коен стверджує, що понад 60% американців уже мають досвід сексу в автомобілі. При цьому безпілотні авто тільки сприятимуть такій тенденції.

У людей буквально з'явиться більше часу на секс, а також урізноманітнить цей процес. Окрім статевого життя, безпілотні авто даватимуть користувачеві більше часу на сон, їжу, роботу, адже все це можна буде робити в дорозі.

Позначиться це і на секс-індустрії.

"Секс є частиною міського туризму, і цілком очевидно, що поширення безпілотних авто призведе до появи нового виду пересувних борделів", – вважає дослідник.

За його припущенням, автомобільний секс стане звичною справою приблизно у 2040 році.

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Теги: Авто Техно Секс Штучний інтелект
Джерело: Техно
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