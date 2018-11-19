Як безпілотні авто можуть покращити сексуальне життя
Цікаве дослідження оприлюднили британські вчені. Вони вважають, що автопілотні автомобілі можуть позитивно вплинути на сексуальне життя їхніх користувачів.
Про це пише The Nextweb.
Результати дослідження були опубліковані у виданні Annals of Tourism Research. Згідно із роботою, якщо авто не матиме водія, то пасажири зможуть використовувати час під час поїздки, щоб урізноманітнити своє сексуальне життя.
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Так, один із авторів дослідження, Скотт Коен стверджує, що понад 60% американців уже мають досвід сексу в автомобілі. При цьому безпілотні авто тільки сприятимуть такій тенденції.
У людей буквально з'явиться більше часу на секс, а також урізноманітнить цей процес. Окрім статевого життя, безпілотні авто даватимуть користувачеві більше часу на сон, їжу, роботу, адже все це можна буде робити в дорозі.
Позначиться це і на секс-індустрії.
"Секс є частиною міського туризму, і цілком очевидно, що поширення безпілотних авто призведе до появи нового виду пересувних борделів", – вважає дослідник.
За його припущенням, автомобільний секс стане звичною справою приблизно у 2040 році.
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