Як проводити менше часу зі смартфоном – кілька цікавих порад

Здебільшого кожен користувач щодня витрачає чотири години на те, що дивиться на екран смартфона. Ми переглядаємо відео на YouTube, листаємо Instagram або скролимо безкінечну стрічку новин у Facebook і вже не уявляємо, як проводити вільний час без смартфону. Можливо, варто витрачати цей час із більшою користю?

Перше, що важливо зрозуміти, що існує ціла категорія додатків, які заробляють гроші, утримуючи нашу увагу. Facebook, Instagram, будь-які додатки для знайомств чи розваг зацікавлені в тому, щоби якомога довше затримати користувача.

Цікаво: Найкращі смартфони листопада, – рейтинг Техно 24

Де криється "зло"

Такі програми стимулюють мозок невеликими заохоченнями, щоразу змушуючи нас "ще трохи" полистати стрічку новин і перевірити, що це було за сповіщення.

Ще однин сегмент інструментів, які змушують нас не випускати девайс із рук, це push-сповіщення. Перші такі повідомлення з’явились ще 2003 року в нині вже невідомому смартфоні Blackberry.

Миттєві сповіщення тоді задумували для того, щоб користувач менше тягнувся за смартфоном. Але вийшло навпаки: миттєві сповіщення надсилає практично кожен додаток. Це може бути новий лист в Gmail, пропозиції друзів у Facebook, лайк фото в Instagram, повідомлення у Telegram або черговий спам у Viber. Щоразу нам важко уникнути спокуси перевірити чергове повідомлення.

Сповіщення в смартфоні стимулюють викид дофаміну, нейромедіатору, що відповідають за задоволення. Схожа система обману мозку ефективно діє вже майже століття в ігрових автоматах. Зверніть увагу, як на смартфоні працює оновлення стрічки новин в Facebook або вхідних повідомлень в Gmail — свайп вниз нагадує потягування важеля ігрового автомату. Чи не так? Саме звідти цей жест і запозичили.

Розуміючи методи маніпулювання, які використовуються в смартфонах, можна розрізняти ці хитрощі і врешті побудувати здорові стосунки з телефоном.

Найпопулярніші методи вивільнення дофаміну такі:

яскраві кольори та анімація на екрані

звук при будь-якій дії (наприклад, звук натискання клавіш на сенсорному екрані)

звукові сповіщення (нове повідомлення, лайк, розсилка в чаті тощо).

Найбільший тригер дофаміну — це передчуття й непередбачуваність чогось приємного. Щоби дізнатись, чи чекає на нас черговий сюрприз, ми беремо до рук смартфон, не знаючи, що це за сповіщення. Це може бути щось хороше чи погане, але воно приваблює наш мозок, який так любить непередбачуваність.

Читайте також: Після виходу iPhone люди почали частіше травмуватися: цікава статистика

Миттєві сповіщення мають ще одну негативну рису — вони змінюють нашу увагу і привчають легко відволікатись.

Як скоротити час, проведений зі смартфоном у руках/ Фото Unsplash

Як перестати тягнутись за смартфоном

Є кілька методів "боротьби" зі залежністю від смартфона.

У першу чергу, з’ясуйте, чого ви очікуєте від телефону — це для вас іграшка, плеєр, чи спосіб завжди бути на зв’язку. Визначивши це, видаліть непотрібні додатки, щоби вони вас більше не відволікали.

По-друге, вимкніть всі непотрібні сповіщення. Можливо, варто вимкнути взагалі всі з них? Спробуйте провести експеримент, вимкнувши всі сповіщення на тиждень і порівняйте — ви щось втратили?

І врешті, звертайте увагу на те, як саме ви користуєтесь смартфоном. Спробуйте уявити себе зі сторони. Вчергове беручи до рук смартфон, задумайтесь, чи дійсно перегляд списку тих, хто лайкнув ваш минулорічний пост на Facebook, вартий вашого часу?

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно