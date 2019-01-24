Як смартфон впливає на ваше особисте життя

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Як смартфон впливає на ваше особисте життя
Як смартфон впливає на ваше особисте життя / VideoBlocks

Власникам iPhone набагато легше знайти собі пару, ніж користувачам Android-пристроїв. Окрім того, дослідники виявили цікаву закономірність між станом смартфона та бажанням протилежної статі зав'язати стосунки із власником пристрою.

Про це повідомляє Decluttr.

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З'ясувалося, що 70% одиноких людей охочіше зв'яжуть своє життя з власником пристрою на iOS, а не Android.

Думати про Samsung – все одно що думати про лимон,
– заявив один з учасників опитування.

Третина опитаних чоловіків вважає, що тріщини на екрані вказують на нездатність подбати про себе і брак грошей. Жінки теж звертають увагу на екран, але їм куди важливіше, чи не застаріла модель телефону їх потенційного партнера.

via GIPHY

Окрім того, 65% власників iPhone заявили, що пішли б на побачення з шанувальниками Android. Але це не взаємно: на зустріч з «яблучниками» погодилися тільки 53% їхніх опонентів.

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Теги: Техно Здоров'я Психологія Смартфони iPhone iOS Android
Джерело: Техно
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