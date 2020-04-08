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Як стати на облік безробітних онлайн: інструкція

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Стати на облік безробітних можна через інтернет / krmisto.gov.ua

Державна служба зайнятості надала можливість безробітним стати на облік в онлайн-режимі. При чому, заявнику навіть не знадобиться електронний підпис.

Як стати на облік безробітних дистанційно

  • Потрібно завантажити з сайту Державної служби захисту заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги.

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  • Далі вам потрібно роздрукувати їх, заповнити та підписати.
  • Виконавши це треба відсканувати (для цього можна використати безкоштовні додатки у Play Market чи App Store).
  • Далі потрібно зробити скан або фото документів, які потрібні для реєстрації.
  • Заархівуйте усі документи в єдиний файл та надішліть його на email центру зайнятості. До речі, користувач може обрати будь-який центр зайнятості, зручний для обслуговування, незалежно від реєстрації місця проживання
  • Підтримуйте зв’язок з вашим кар’єрним радником. І впродовж 10 робочих днів після карантину подайте оригінали документів до центру зайнятості.

Бланки заяв, перелік необхідних документів та контакти центрів зайнятості можна знайти за посиланням.

Як стати на облік безробітних онлайн / dcz.gov.ua

Чому це актуально

В умовах пандемії коронавірусу та під час жорстких карантинних обмежень, бізнес переживає не найкращі часи. Компанії скорочують, або повністю припинили роботу, тож кількість безробітних почала збільшуватись.

Нещодавно, сервіс роботи з держреєстру "Опендатабот" опублікував статистику про те, як український бізнес переживає карантин.

Як свідчить дослідження, найбільше постраждали ринки громадського харчування, таксі та оренди нерухомості. Загалом, не працює близько 30 000 закладів, замовлення таксі впали на 30%. Також обвалився ринок нерухомості та оренди. Очевидно, що кількість безробітних буде лише зростати.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет Робота Новини Техно
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